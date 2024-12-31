لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

"المصري": المنشآت السياحية رفعت لافتة "كامل العدد" في رأس السنة

09:33 م الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

عادل المصري مستشار غرفة المنشآت والمطاعم السياحية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت - داليا الظنيني:

قال عادل المصري، مستشار غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن المطاعم والفنادق شهدت إقبالًا كثيفًا غير مسبوق في ليلة رأس السنة، لا سيما الفنادق ذات التصنيف المرتفع.

وأضاف المصري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أن الحالة النفسية للمصريين بلغت أوجها من السعادة، مما انعكس إيجابًا على معدلات الإشغال.

وأوضح المصري أن الحجوزات السياحية في مدينتي الأقصر وأسوان تفوقت على تلك في القاهرة، حيث استقبلت المدينتان عددًا كبيرًا من السياح الأجانب والمصريين الذين استمتعوا برحلات النيل والأجواء الاحتفالية.

وأشار المصري إلى أن الحكومة قدمت دعمًا كبيرًا للقطاع السياحي في هذه الليلة الخاصة، حيث وصلت نسبة الإشغال في العديد من المنشآت السياحية إلى الحد الأقصى، ورفعت لافتة "كامل العدد".

وأكد أن الطلب على الحجوزات زاد بشكل كبير، مما أدى إلى وضع العديد من الأشخاص على قوائم الانتظار، حيث بلغت نسبة الإشغال في العديد من المنشآت السياحية 100%.

عادل المصري مستشار غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ليلة رأس السنة الحجوزات السياحية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
قرارات جديدة لمجلس نقابة المحامين: رفع الحد الأقصى لمساهمة العلاج واعتماد زيادة المعاشات

إعلان

إعلان

بين الحظ والأزمات.. رسائل التاروت لمواليد الأبراج في 2025.. مع ولاء محسن