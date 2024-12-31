"المصري": المنشآت السياحية رفعت لافتة "كامل العدد" في رأس السنة

كتبت - داليا الظنيني:

قال عادل المصري، مستشار غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن المطاعم والفنادق شهدت إقبالًا كثيفًا غير مسبوق في ليلة رأس السنة، لا سيما الفنادق ذات التصنيف المرتفع.

وأضاف المصري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أن الحالة النفسية للمصريين بلغت أوجها من السعادة، مما انعكس إيجابًا على معدلات الإشغال.

وأوضح المصري أن الحجوزات السياحية في مدينتي الأقصر وأسوان تفوقت على تلك في القاهرة، حيث استقبلت المدينتان عددًا كبيرًا من السياح الأجانب والمصريين الذين استمتعوا برحلات النيل والأجواء الاحتفالية.

وأشار المصري إلى أن الحكومة قدمت دعمًا كبيرًا للقطاع السياحي في هذه الليلة الخاصة، حيث وصلت نسبة الإشغال في العديد من المنشآت السياحية إلى الحد الأقصى، ورفعت لافتة "كامل العدد".

وأكد أن الطلب على الحجوزات زاد بشكل كبير، مما أدى إلى وضع العديد من الأشخاص على قوائم الانتظار، حيث بلغت نسبة الإشغال في العديد من المنشآت السياحية 100%.