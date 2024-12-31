نقابة الأطباء: إلغاء الحبس الاحتياطي في "المسئولية الطبية" خطوة إيجابية

كتبت - داليا الظنيني:

كشف الدكتور محمد فريد حمدي، أمين عام نقابة الأطباء، تفاصيل جلسة الاستماع التي حضرتها النقابة في مجلس النواب اليوم، بشأن مناقشة مواد قانون المسئولية الطبية.

وقال، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر قناة "صدى البلد"، إنه لم يتم التوصل إلى حل نهائي بشأن قانون المسئولية الطبية، ولكن قد تكون هناك انفراجة قريبة في هذا الشأن.

وأشار أمين عام نقابة الأطباء إلى أن إلغاء الحبس الاحتياطي للطبيب في قضية المسئولية الطبية هو خطوة إيجابية لضمان حقوق الأطباء.

وطالب أمين عام نقابة الأطباء بأن تكون هناك لجنة متخصصة لتقييم حجم خطأ الطبيب، سواء كان جسيماً أو متعمداً، وأن تقوم بمعاقبة الطبيب بقيمة الضرر على المريض.