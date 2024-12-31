وكيل "تشريعية النواب": قانون الإجراءات الجنائية نقلة كبيرة لحقوق المتهمين

كتبت - داليا الظنيني:

أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد أحدث نقلة كبيرة في حقوق المتهمين.

وقال الطماوي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع على قناة دي إم سي، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتضمن منح المتهم حق الاتصال الفوري بذويه ومحاميه فور القبض عليه، وهي ضمانة مهمة وغير مسبوقة.

وأضاف الطماوي: "يُلزم مشروع القانون الجديد، الضابط بالسماح للمتهم بالتواصل مع أسرته لإبلاغهم، ومع محاميه لضمان حضوره أثناء استكمال الإجراءات القانونية، وهذا الإجراء يعكس تطورًا كبيرًا في التشريعات المصرية."

وتابع الطماوي: "هذه النصوص الجديدة تضمن تحقيق النزاهة والشفافية في سير التحقيقات."

وختم بقوله: "تُعد هذه الضمانة خطوة إيجابية نحو تعزيز العدالة الجنائية، حيث تمنح المتهم فرصة للاستعداد للإجراءات القادمة بمرافقة قانونية مناسبة."

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