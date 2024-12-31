إبراهيم عيسى: محمد صلاح شخصية عام 2024.. أسطورة تعامل ببراعة مع الغرب

كتبت - داليا الظنيني:

اعتبر الإعلامي إبراهيم عيسى أن محمد صلاح هو شخصية العام 2024، ووصل إلى حالة "الأسطورة".

وقال عيسى: "صلاح أصبح في مقام ومكانة ميسي ورونالدو، هو الشخص والشخصية ويقدم النموذج الأبرز في الشخصية التي تتعملق وتتعاظم وتحافظ على كل ذلك. وهو نموذج للإخلاص في العمل والحرص الشديد على النجاح والاستمرار في النجاح، وهو نموذج وقدوة على احترام العمل وقيم العمل".

وتابع "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس": "لو كنت تريد أن تكون طبيباً أو صحفياً أو مدرساً أو ميكانيكياً ناجحاً، ليس عليك إلا أن تضع صورة محمد صلاح أمامك دائماً؛ فهو نموذج النجاح"، مؤكدًا أن أموال محمد صلاح لم تجعله أسيراً لها ولا مكتفياً بها، وتحول صلاح إلى مزيد من العمل، وليس شخصاً يكون هدفه الربح الكبير فقط.

واستكمل: "محمد صلاح قدوة، ولديه مواعيد للملعب واحترام كبير وجبار لمدربه"، مؤكدًا أن محمد صلاح نموذج وقدوة لأنه لم ينفصل عن العالم أو ينعزل عن أي حضارة، بل انصهر في الحضارة الغربية وكان ناجحاً وسط هؤلاء لأنه تعامل بنفس الإنجاز وكان لديه القدرة على التعامل بمنطق جيد.

وأضاف: "صلاح تعامل ببراعة مع الحضارة الغربية، فهو لاعب ونجم الإنسانية وبمرونة شديدة".