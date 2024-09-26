بيان عاجل لنقابة الأطباء بشأن واقعة "الأطباء المتحرشين": العقوبات تصل للشطب

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت النقابة العامة للأطباء، أنها بدأت تحقيقا واسع بشأن مقطع الفيديو الذي جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، لمجموعة من الشباب - يدعي عدد من بينهم أنهم أطباء - يتلفظون بألفاظ خارجة عن الآداب العامة وخادشة للحياء بحق فتيات في الطريق العام، ومحادثات نشرت تتضمن زعم بعضهم التحرش بمريضاتهم.

وأوضحت النقابة في بيان، أنه حال ثبوت أنهم أطباء، سيتم استدعائهم فورا للتحقيق أمام لجنة آداب المهنة بالنقابة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم.

وتواصل نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي مع نقابة أطباء الأسنان، بشأن ما ورد في الفيديو من اتهامات موجهة أيضا لأحد الشباب يدعى أنه طبيب أسنان، للتأكد من صحة الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده حال ثبوت ذلك.

وشددت النقابة، على أن لائحة آداب المهنة، تؤكد ضرورة أن على الطبيب أن يكون قدوة حسنة في المجتمع بالالتزام بالمبادئ والمثل العليا، أميناً على حقوق المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية الواجبة، منزهاً عن الاستغلال بجميع صوره لمرضاه أو زملائه أو تلاميذه، وأن يراعي الأمانة والدقة في جميع تصرفاته وأن يلتزم السلوك القويم وأن يحافظ على كرامته وكرامة المهنة مما يشينها وفقاً لما ورد في قسم الأطباء وفي لائحة آداب المهنة.

وأكدت النقابة أنها تواجه أي مخالفات لأعضاءها في حال ثبوتها بكل حسم، وأن أي طبيب يخرج عن قواعد ولائحة آداب المهنة والأصول الطبية المستقر عليها والمعمول بها، يتم إحالته للجنة تحقيق وللهيئة التأديبية؛ لتحديد العقوبة المستحقة عليه، والتي قد تصل إلى الشطب من جدول نقابة الأطباء ما يترتب عليه منعه من ممارسة مهنة الطب.

ونشرت صفحة صفحة "اتكلمي - SPEAK UP" التي تهتم بحقوق السيدات اللاتي تعرضن للتحرش ودعمهن نفسيا وقانونيا، فيديو لشاب يزعم أنه يعمل طبيبا، حيث تحرش لفظيا بعدد من الفتيات بصحبة زملائه.

هذه الفيديوهات أثارت الجدل عبر المنصة وانهالت التعليقات التي تدين هذا الأمر، بالإضافة إلى مطالبتهم بتحويل الأمر للنيابة العامة وليس فقط نقابة الأطباء.