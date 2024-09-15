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الآلاف يرددون الأناشيد في موكب "الصوفية" احتفالا بالمولد النبوي الشريف

05:47 م الأحد 15 سبتمبر 2024
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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

وصلت منذ قليل مسيرة موكب المولد النبوي الشريف لاحتفال المشيخة العامة للطرق الصوفية برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبي، بحضور الآلاف من أعضاء المجلس الأعلى ومشايخ الطرق والمريدين إلى ساحة مسجد سيدنا الحسين.

وتم خلال الموكب، ترديد الأناشيد المحمدية احتفال بمولد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، مع رفع اللافتات الخاصة بكل طريقة صوفية.

ويعقب الموكب، حفلا تقيمه المشيخة العامة للطرق الصوفية بعد صلاة المغرب، بحضور مجموعة من الرموز والقيادات الدينية.

ومن جانبه قال أحمد قنديل، المستشار الإعلامي للمشيخة العامة للطرق الصوفية، أن الاحتفالية تعقد حضور وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري ومفتي الجمهورية الدكتور نظير عياد، ومحافظ القاهرة ونقيب الأشراف السيد محمود الشريف والدكتور على جمعة عضو هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب ورئيس قطاع الدعوة بالمشيخة العامة، والدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء ورئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية ولفيف من أعضاء المجلس الأعلى للطرق الصوفية ومشايخ الطرق والمريدين.

ومن المقرر أن يلقي كلا من الدكتور علي جمعة والدكتور أحمد عمر هاشم بعض الكلمات احتفالا بمولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم .

موكب الصوفية المولد النبوي الشريف المشيخة العامة للطرق الصوفية الدكتور عبد الهادى القصبي
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