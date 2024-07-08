نقيب الصحفيين: مؤتمر صحفي شامل في أكتوبر المقبل لمناقشة تحديات المهنة

كتبت- داليا الظنيني:

أعلن الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن تنظيم مؤتمر عام للصحفيين في مطلع شهر أكتوبر المقبل.

وأشار "البلشي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أن المؤتمر سيتناول وضع الصحافة بشكل عام وسيضم محاور متعددة وأوراق عمل.

وأوضح نقيب الصحفيين، أن النقابة ستعقد ندوات داخلية لمناقشة هذه الأوراق في الفترة المقبلة، مع التركيز على هدف حظر العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر.

وأجاب البلشي على سؤال الإعلامي سيد علي حول ما إذا كان لدى النقابة "شلة أو جماعة مفضلة"، مؤكداً أن هذا العتاب مقبول، لكنه وجه عتاباً أكبر للإعلامي لعدم متابعته أخبار النقابة وعدم التواصل معها.

وأكد البلشي أن النقابة تبذل جهودًا كبيرة لنشر أخبارها وإيصالها للجميع من خلال البريد الإلكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي، مشددًا على أهمية تواصل الصحفيين مع نقابتهم ومتابعة أخبارها.