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نشرة التوك شو| تفاصيل تطوير جزيرة الوراق والري تنشئ مركزا للتنبؤ بالفيضان بجنوب السودان

01:18 ص الخميس 27 يونيو 2024

المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء

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كتبت -داليا الظنيني:


تناولت برامج التوك شو، الأربعاء،عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد "مصراوي" أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية، على النحو التالي.


تعويضات للمستحقين.. متحدث الوزراء يكشف تفاصيل تطوير جزيرة الوراق


قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، عقد اجتماعًا هامًا لمتابعة آخر تطورات تنفيذ أعمال التجمع العمراني في جزيرة الوراق.

أول تعليق لأسرة السيدة الفلسطينية بعد تعرضها لهجوم من كلب "الاحتلال الإسرائيلي"


كشف تامر الطناني، ابن شقيقة السيدة الفلسطينية دولت التي تعرضت للهجوم من أحد كلاب الاحتلال، آخر تطورات حالتها الصحية.

متحدث الري: إنشاء مركزا للتنبؤ بالفيضان في جنوب السودان بدعم مصري كامل

قال المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن زيارة الدكتور هاني سويلم وزير الري لـ جنوب السودان، تستمر لـ 4 أيام، وتتضمن جولات وافتتاحات ولقاءات مع مسئولي الدولة ورئيس جنوب السودان.

أحمد موسى: هناك من يحاول استغلال أزمة الكهرباء لتحقيق مصالح ضد الدولة

علق الإعلامي أحمد موسى، على جهود الحكومة للخروج من أزمة انقطاع الكهرباء في مصر، قائلًا: «وقت الجد البلد أمانة أمام 100 مليون مواطن

إبراهيم عيسى: أخشى على استقرار الوطن من تيار الإسلام السياسي والإخوان


قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إنه يجب علينا أن نخشى على الاستقرار من الإخوان المسلمين وتيار الإسلام السياسي، موضحًا أن الإخوان المسلمين ليسوا هم السبب في تذمر أو غضب المواطنين، ولكن تلك الجماعة تستطيع أن تستغل هذا الإحباط وأن تسيره و"تركبه"؛ لأن الدولة المصرية منذ 10 سنوات طردت الإخوان من الحكم ولكن لم تطرد أفكارهم من المجتمع ولم نخرج الإخوان من الدولة



المستشار محمد الحمصاني تفاصيل تطوير جزيرة الوراق الري تنشئ مركزا للتنبؤ بالفيضان جنوب السودان
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