إبراهيم عيسى: أخشى على استقرار الوطن من تيار الإسلام السياسي والإخوان

كتبت -داليا الظنيني:

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إنه يجب علينا أن نخشى على الاستقرار من الإخوان المسلمين وتيار الإسلام السياسي، موضحًا أن الإخوان المسلمين ليسوا هم السبب في تذمر أو غضب المواطنين، ولكن تلك الجماعة تستطيع أن تستغل هذا الإحباط وأن تسيره و"تركبه"؛ لأن الدولة المصرية منذ 10 سنوات طردت الإخوان من الحكم ولكن لم تطرد أفكارهم من المجتمع ولم نخرج الإخوان من الدولة.

وأوضح خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هذه الجماعة نائمة ولم نصنع في الواقع بدائل تواجه هذه الجماعة، منذ 10 سنوات لم نهاجم الإخوان كأفكار ولكن هاجمنا الجماعة نفسها، مضيفًا: "عملنا حالة من الرغبة في الدفاع عن الدين عن الهجوم على الإخوان.. احنا الدين الصح وهما الدين الخاطئ وهذه مزايدة".

وتابع: "نخشى على الاستقرار من تيار الإسلام السياسي والإخوان"، موضحًا أن فكر الإخوان موجودة وكل الأفكار لا تموت، منوهًا بأن الجمعية التأسيسية لمجلس قيادة ثورة يوليو كانوا أعضاء سابقين في جماعة الإخوان.

وأشار إلى أن الإخوان يستغلون الدين لهدف سياسي لضرب الوطن، وعلينا الدفاع عن الوطن، مشددًا على أن الإخوان خطر دائم وعند مواجهة الإخوان لابد أن نحاربهم كتنظيم إرهابي ولكن كان لابد من تقديم البديل التنموي والسياسي.

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