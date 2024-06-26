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أحمد موسى: هناك من يحاول استغلال أزمة الكهرباء لتحقيق مصالح ضد الدولة

09:39 م الأربعاء 26 يونيو 2024

أحمد موسى

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كتبت -داليا الظنينى:

علق الإعلامي أحمد موسى، على جهود الحكومة للخروج من أزمة انقطاع الكهرباء في مصر، قائلًا: «وقت الجد البلد أمانة أمام 100 مليون مواطن».

وأضاف، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، اليوم الأربعاء ،أنه بعد 3 أسابيع سيتم انتهاء مشكلة انقطاع الكهرباء على مستوى الجمهورية وفقًا لما صرح به رئيس الوزراء، معقبًا: «الكهرباء هترجع والدولة هتحل الأزمة».

وتابع: كل واحد بإمكانه الحديث عن مشكلة انقطاع الكهرباء، ولكن هناك من يستغل هذه الأزمة لتحقيق مصالح ضد الدولة، وتوجد حملات تعمل لمحاولة زعزعة استقرار البلد، ويجب التحذير من هذه الحملات المشوهة».

وأوضح أن جماعة الإخوان تستخدم القتل منهجا لها في التعامل مع القضايا التي تشغل بال المواطنين، ونحذر من الانسياق وراء تلك الشائعات والحملات المغرضة بشأن أزمة انقطاع الكهرباء»، مضيفًا: «محدش عايز الكهرباء تنقطع عنه ولا ثانية واحدة، والدولة بتعمل إجراءات بشكل مستمر للنهوض من تلك الأزمة».

وأكمل : يوم الأحد المقبل، هو اليوم الأخير لتوفيق أوضاع اللاجئين المقيمين في مصر، ويجب انتهاء تلك القضية بأسرع وقت، لإن محدش هيفرض علينا الأمر الواقع».

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