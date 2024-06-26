متحدث الري: إنشاء مركزا للتنبؤ بالفيضان في جنوب السودان بدعم مصري كامل

كتبت -داليا الظنيني:

قال المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن زيارة الدكتور هاني سويلم وزير الري لـ جنوب السودان، تستمر لـ 4 أيام، وتتضمن جولات وافتتاحات ولقاءات مع مسئولي الدولة ورئيس جنوب السودان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن وزير الري سيعقد لقاءات، مع تدشين مشروعات جديدة، أهمها مركز التنبؤ بالأمطار والفيضان الذي تم تنفيذه بدعم كامل من مصر في جنوب السودان، مع تدريب العاملين في هذا المركز.

وأشار إلى أن مركز التنبؤ بالأمطار والفيضان يتم تنفيذه لأول مرة في جنوب السودان، وتم إنشاء قبل ذلك مركزًا للتنبؤ في دولة الكونغو، مؤكدا على أهمية المركز مع التغيرات المناخية، لاتخاذ القرار الصائب والتوقع الصحيح.

وأوضح أن هناك مشروع آخر لـ تطهير بحر الغزال، حيث سيتم تنفيذ عملية تطهير لـ 30 كيلو متر من البحر، مضيفا أن الشعب السوداني أعرب عن سعادته بالمشروعات المنفذة من قبل مصر لدعم المواطنين في جنوب السودان.

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