تعويضات للمستحقين.. متحدث الوزراء يكشف تفاصيل تطوير جزيرة الوراق

كتبت - داليا الظنيني:

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، عقد اجتماعًا هامًا لمتابعة آخر تطورات تنفيذ أعمال التجمع العمراني في جزيرة الوراق.

وقال "الحمصاني" في مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأربعاء، إن مجتمع جزيرة الوراق العمراني يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، لافتًا إلى أن الاجتماع ركز على تطوير جزيرة الوراق وإحداث نقلة نوعية شاملة.

وأوضح أن اجتماع رئيس الوزراء شهد دراسة صرف التعويضات للمواطنين المستحقين المادية والعينية، ومتابعة المخطط العام للمشروع والجهات المشرفة على تنفيذه، لافتًا إلى كافة الجهات المعنية تتولى عملية صرف التعويضات بالتراضي للمواطنين المستحقين.

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