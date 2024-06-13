6 صور ترصد أعمال التشجير والمسطحات الخضراء بشارع جزيرة العرب

البيئة: تم وجار زراعة 2.9 مليون شجرة بالمحافظات - 25 صورة من أرض الواقع

37 صورة من المحافظات.. التنمية المحلية: 10.6 مليون شجرة تم وجار زراعتها

كتب- محمد أبو بكر:

نشرت محافظة الجيزة، عددًا من الصور التي ترصد أعمال التشجير والمسطحات الخضراء في إحدى شوارعها بالعجوزة.

وعلقت محافظة الجيزة، بحسب منشور عبر "فيس بوك" على الصور، قائلة: الأشجار والمسطحات الخضراء تزين شارع جزيرة العرب بالعجوزة.

وانتهت محافظة الجيزة، من وضع طبقة الرصف السطحية وتطوير بشارع اللواء يسري بمركز ومدينة العياط.

وتعمل المحافظة، على الانتهاء من المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري؛ لتحقيق الاستفادة منها للمواطنين.

اقرأ أيضًا:

شريان حيوي لـ"الدائري".. مواصلة أعمال رصف طريق المريوطية فيصل بالجيزة (فيديو)

من دائري المعادي إلى المهندسين في دقائق.. 8 صور ترصد محور الفريق كمال عامر بـ"الجيزة"

محور أحمد عرابي الجديد.. من كوبري 15 مايو وشارع أحمد عرابي لـ"اكتوبر وزايد" في دقائق

6 صور أرضية وجوية ترصد رصف وتطوير 6 طرق حيوية بـالجيزة

يقضي على الكثافات المرورية.. تطوير ورصف طريق "المريوطية فيصل" بـ"الجيزة" - فيديو

محافظ الجيزة: رصف وتوسعة طريق المريوطية من شارع فيصل لـ "كوبري الصحابة"

7 صور ترصد رصف شارع الشيشيني في الهرم بـ"الجيزة"

36 صورة ترصد المشروعات التي تفتتحها محافظة الجيزة في 2024