حياة كريمة.. وزير الري: تأهيل 3230 كم وإقامة 188 مشروعًا خدميًّا بـ16 محافظة

كتب- أحمد السعداوي:

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا عن موقف المشروعات المائية الجاري تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

واستعرض سويلم موقف أعمال تأهيل الترع بمراكز مبادرة "حياة كريمة- المرحلة الأولى" بأطوال إجمالية نحو ٤٠٠٠ كيلومتر؛ حيث بلغت أطوال الترع التي تم نهو تأهيلها نحو ٣٢٣٠ كيلومترًا، وجار استكمال تنفيذ ٧٧٠ كيلومترًا أخرى.

وقال وزير الري إنه منذ انطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في شهر يناير ٢٠١٩ والتي تهدف إلى توفير حياة كريمة لأبناء الشعب المصري، تقوم وزارة الموارد المائية والري بدور محوري في تنفيذ هذه المبادرة؛ خصوصًا أن مشروعات الموارد المائية ذات أهمية بالغة في تحقيق التنمية المستدامة باعتبار أن المياه عنصر رئيسي في كل المشروعات التنموية.

وأضاف سويلم أن الوزارة أسهمت في مبادرة "حياة كريمة" من خلال تنفيذ مشروعات متنوعة في مجالات حماية جوانب نهر النيل والحماية من أخطار السيول والتحول لاستخدام الطاقة الشمسية في رفع المياه من الآبار؛ حيث أسهمت هذه المشروعات في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين بمراكز المبادرة.

وتقوم وزارة الموارد المائية والري بالمشاركة بشكل بارز في مبادرة "حياه كريمة" من خلال توفير قطع أراضي منافع الري؛ لإقامة منشآت خدمية عليها لخدمة الأهالي بمراكز المبادرة، حيث قامت الوزارة بتدبير عدد (١٤٧) قطعة من الأراضي من منافع الري بمساحة تجاوز ٤٢١٩ ألف متر مربع بمحافظات (سوهاج، المنوفية، قنا، المنيا، دمياط، أسوان، الأقصر، أسيوط، البحيرة، الدقهلية، كفر الشيخ، بني سويف، الإسماعيلية، الفيوم، الجيزة، القليوبية) ، لإقامة عدد (١٨٨) مشروعًا خدميًّا في إطار المبادرة؛ مثل (مراكز شباب- محطات رفع- محطات معالجة- مدارس- وحدات صحية- نقاط إسعاف- نقاط شرطة- مطافئ- مجمعات خدمية ومكاتب بريد- مواقف- جمعيات زراعية- مجمعات خدمية وزراعية).

















