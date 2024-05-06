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BBC

أجواء ربيعية ممتعة.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حاليًا

08:58 م الإثنين 06 مايو 2024
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    شم النسيم في الحديقة النباتية بأسوان
  • عرض 7 صورة
    شم النسيم في الحديقة النباتية بأسوان
  • عرض 7 صورة
    شم النسيم في الحديقة النباتية بأسوان
  • عرض 7 صورة
    شم النسيم في الحديقة النباتية بأسوان
  • عرض 7 صورة
    شم النسيم في الحديقة النباتية بأسوان
  • عرض 7 صورة
    شم النسيم في الحديقة النباتية بأسوان
  • عرض 7 صورة
    شم النسيم في الحديقة النباتية بأسوان

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كتب- أحمد عبدالمنعم:
قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأجواء حاليا ربيعية ممتعة على أغلب الأنحاء.

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة الآن فى القاهرة الكبرى ٢٤ درجة.

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد انخفاضات في درجات الحرارة، والتي تكون أقل من المعدلات الطبيعية لها فى مثل هذا الوقت من العام، نتيجة منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وأضافت غانم، أن البلاد تتأثر بكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا، موضحة أن الأجواء ربيعية فى معظم محافظات الجمهورية.

شم النسيم الطقس الربيع
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مصدر: الجهود المصرية تتواصل لوقف التصعيد وإنجاح اتفاق الهدنة بين الطرفين

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