انخفاض الحرارة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدًا الثلاثاء، حيث تنخفض درجات الحرارة بقيم تصل إلى 3 درجات على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وتوقعت الهيئة أن يسود غدًا طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتابعت: "الطقس سيكون معتدل ليلًا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد".

ومن أهم الظواهر الجوية المتوقع حدوثها وجود نشاط للرياح على أغلب المناطق بسرة 34 كيلو متر في الساعة.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي: