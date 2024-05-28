مترو الأنفاق يتحفظ على لوحة إعلانية تسببت في تعطل مترو الخط الأول

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كتب- محمد نصار:

أعلنت وزارة النقل ممثلة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن حدوث عطل مفاجئ بمحطة مترو غمرة اتجاه حلوان نتيجة سقوط لوحة إعلانات من خارج سور المترو أعلى كوبري أكتوبر.

وقالت الشركة، في بيان الثلاثاء، إن الأمر أدى إلى عطل فني في أحد القطارات وتم سحب القطار المعطل بسبب سقوط اللوحة.

كما تم فصل التيار الكهربائي من ٢٥ دقيقة إلى ٣٠ دقيقة، وتوقف حركة القطارات في منطقة غمرة فقط، لحين رفع اللوحة الإعلانية، وإعادة تشغيل التيار الكهربائي وانتظام الحركة في جميع المحطات.

وانتقلت فرق الطوارئ إلى مكان العطل وتم رفع اللوحة الإعلانية وعودة حركة القطارات، وتم الدفع بعدد من القطارات فوارغ لامتصاص أي زحام.

وتم التحفظ على اللوحة الإعلانية التي سقطت لحين البحث عن الشركة المسئولة عنها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.