أجواء دافئة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء بدرجات الحرارة



كتب- أحمد عبدالمنعم:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدا الثلاثاء طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت إلى تكون الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية كما توقعت سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية مع نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء.

وتسجل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى 28 درجة والوحه البحري ومدن القناة 27 درجة والسواحل الشمالية الغربية 24 درجة والسواحل الشمالية الشرقية 25 درجة وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 30 درجة.