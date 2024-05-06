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دورنا مجتمعي ولسنا حزبًا سياسيًا.. مصطفى بكري يكشف أهدف اتحاد القبائل العربية

07:31 م الإثنين 06 مايو 2024

مصطفى بكري

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كتب- أحمد عبدالمنعم:
قال الإعلامي مصطفى بكرى المتحدث الرسمي باسم اتحاد القبائل العربية، إن البدو همشوا كثيرًا والقبائل العربية خاصة في المناطق الحدودية همشت كثيرًا ولا يوجد لهم مشاركة وطنية أو سياسية أو تنمية حقيقية، من هنا يأتي أهمية اتحاد القبائل العربية، وهو الحفاظ على الأمن القومي في ثوابته الأساسية والوقوف إلى جانب كافة الفئات المجتمعية خاصة في قضية الوعي لمواجهة حروب الجيل الرابع.

وأضاف "بكري"، خلال مداخلة مع قناة العربية الحدث، أن الاتحاد لديه رسالة تنموية مهمة جدًا ولن تكون قاصرة على سيناء ولكن سيتم تأسيس شركة مصر الصعيد لتعمل في الصعيد لتنمية المناطق المهمشة، كذلك هناك شركة تم إنشاءها في مرسى مطروح لتنمية المنطقة الغربية ودورنا سيكون مجتمعيًا ولسنا حزبًا سياسيا ولا نسعى إلى أن نكون حزبًا.


مصطفى بكري اتحاد القبائل العربية البدو
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