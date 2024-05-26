هل خطة قطع الكهرباء مؤقتة أم دائمة؟.. وزير المالية يُجيب

كتبت- داليا الظنيني:

رد الدكتور محمد معيط وزير المالية، على سؤال بشأن تنازل الحكومة عن خطتها لتخفيف الأحمال الكهربائية، والمشكلات المتعلقة بتوفير التمويل اللازم لذلك.

وقال وزير المالية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON، في رده بشأن موعد انتهاء خطة تخفيف الأحمال إننا نحتاج 300 مليون دولار لتغطية التكاليف ولكن المسألة تتعلق بكيفية الحصول عليه وتوزيعه.

وبين الوزير أن هذا المبلغ متوفر بالجنيه المصري وليس بالدولار، كاشفًا أن هناك شقين في تلك الأزمة؛ الأول يتعلق بالتكلفة لدى وزارة الكهرباء والتي لديها عجزًا يقدر بنحو 130 مليار جنيه كفرق تكلفة بين التكاليف والتحصيل، وبالتالي تلجأ للخزانة العامة للدولة والشق الثاني يتعلق بقطاع البترول عندما يورد الغاز للكهرباء بسعر 3 دولارات ويستورده بأعلى من 4 دولارات وتتحمل الخزانة العامة فروق السعر، وبالتالي لدينا فارقين في القطاعين تتحمله الخزانة العامة للدولة.

وعبرت الإعلامية لميس الحديدي عن تعجبها من توفر الدولارات ولكن الأزمة تكمن في الجنيه المصري، ورد الوزير بالتأكيد على حقيقة وجود فجوة في الإمكانيات المتاحة لسد الاحتياجات الإضافية، وخاصة فيما يتعلق بدعم الكهرباء وتغطية تكاليفها.

وتحدث الوزير عن الحلول الممكنة لمعالجة هذه الأزمة، ومنها تنسيق الجهود بين وزارتي الكهرباء والبترول لتوفير الموارد اللازمة، والعمل على تخفيض دعم الكهرباء تدريجياً لتوفير أموال إضافية لهذا الغرض.

وأكد الدكتور معيط على التزام الحكومة بإنهاء خطة تخفيف الأحمال وتوفير الأموال الضرورية لذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.