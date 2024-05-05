كلمة السر "الفسيخ".. أحمد موسى: معركة بين الرنجة والبصل والليمون على مائدة شم النسيم



كتبت- داليا الظنيني:

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر كلها تحتفل بيوم شم النسيم، معقبا: "الأجواء في طقس شم النسيم ستكون لطيفة.. ومفيش بيت في مصر مش هياكل فسيخ ورنجة وسردين".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي"، عبر فضائية " صدى البلد": "المواطنون في بورسعيد بدأت في العودة للأسواق مرة أخرى والشراء، وذلك بعد فترة من المقاطعة بسبب ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه".

وأشار إلى أن "كل الأسر تستعد لشراء أنواع مختلفة من الأسماك من بورسعيد، لأن بورسعيد تعتبر من أهم المحافظات إنتاجا للأسماك بكل أنواعه".

واسترسل الإعلامي أحمد موسى أن كلمة السر في يوم شم النسيم هي تناول الفسيخ، لافتا إلى أن شم النسيم فرصة للاندماج العائلي والخروج والاحتفال.

وتابع "الشباب يرغبون في أنواع أخرى من الأسماك غير الفسيخ"، معلقا "في تجهيزات المائدة المصرية في شم الفسيخ يكون هناك معركة بين الرنجة والبصل والفسيخ والليمون والكابوتشا والخس والجرجير وباقي الخضروات".