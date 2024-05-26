7 صور ترصد رصف شارع الشيشيني في الهرم بـ"الجيزة"

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت محافظة الجيزة، عن بدء أعمال رفع كفاءة وتطوير ورصف الطبقة الرابطة بشارع الشيشيني بالهرم.

وأوضحت "الجيزة"، بحسب منشور لها عبر "فيسبوك"، أن شارع الشيشيني بالهرم، كان عبارة عن حارة مرورية واحدة يصعب السير خلالها.

وبحسب محافظة الجيزة، فإن المحافظة تواصل مشروعات التطوير في جميع الأنحاء، ومنها استكمال أعمال التطوير والرصف بطريق ترعة السواحل بحى امبابة، مضيفة :"كل المناطق فيها مشروعات للتطوير".

وفي نفس السياق، أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على نجاح أجهزة المحافظة خلال السنوات الماضية فى الإلتزام بمعدلات الإنجاز المطلوبة خلال العام المالى.

وأضاف "راشد، أنه م المقرر انتهاء المحافظة من جميع المشروعات خلال أيام.

وأوضح محافظ الجيزة، تصدر أحياء الدقى وجنوب الجيزة ومركز ومدينة أوسيم ومدينة الجيزة ومديرية الطرق بالجيزة لصدارة الجهات من حيث تنفيذ المشروعات بعد انتهائها من نسبة ١٠٠% من المشروعات الواقعة بنطاق كل منها.

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