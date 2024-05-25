طقس الأحد.. "الأرصاد": أمطار رعدية ورياح مثيرة للرمال وارتفاع الحرارة

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيان لها، السبت، إنه يسود غدًا الأحد، طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، معتدل ليلًا على شمال البلاد، مائل للحرارة على جنوب البلاد.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس غدا، تشهد، فرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا، على مناطق متفرقة من غرب البلاد، على فترات متقطعة.

وأشارت إلى أن طقس غدا الأحد، يشهد، نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على أقصى الغرب.

وتابعت "الأرصاد"، أن درجات الحرارة تشهد غدا الأحد ارتفاعًا مؤقتًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، يومي الأحد 26 مايو والإثنين 27 مايو.

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