بحضور الأهل والأصدقاء.. بدء عزاء حبيبة الشماع فتاة الشروق بمسجد الشرطة

لم أجد أمولًا للإنفاق على أسرتي.. إبراهيم عبدالمجيد يكشف تفاصيل أزمة

كتب- محمد أبو بكر:

بدأ منذ قليل، عزاء حبيبة الشماع، المعروفة إعلاميًا بـ "فتاة الشروق"، حيث يتلقى أفراد أسرتها واجب العزاء من قبل عدد من الأصدقاء والأقارب في مسجد الشرطة بالتجمع الخامس.

وحرص عدد من الشخصيات والمقربين من الأسرة وأصدقائها، على أداء واجب العزاء لأسرة الراحلة، بعد وفاتها يوم الخميس الماضي.

وشيعت أسرة حبيبة الشماع، جثمانها من مسجد الشرطة بالتجمع الخامس، ودفنت بمقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر.

وتوفيت حبيبة الشماع، إثر تدهور حالتها الصحية نتيجة الحادث الذي تعرضت له، حيث تعرضت لإصابات بجرح في الرأس وكدمات متفرقة بالجسم واشتباه نزيف بالمخ بعدما ألقت بنفسها من سيارة أثناء سيرها على طريق الشروق.