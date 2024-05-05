الصحة: نشر 2500 عربة إسعاف لتأمين احتفالات شم النسيم

كتب- حسن مرسي:

أعلن الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، عن نشر أكثر من 2500 عربة إسعاف على طول الحدائق العامة والشواطئ والطرق السريعة في إطار الاستعدادات للاحتفال بشم النسيم، وذلك لتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمصلين والزوار المتوقع تجمعهم بهذه المناطق.

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أكد عبد الغفار على إلغاء جميع العطلات الرسمية لجميع العاملين بقطاع الصحة، وذلك تأهبا لأي طوارئ محتملة.

كما نصح متحدث الصحة بتجنب تناول الأسماك المملحة (الفسيخ) نظرًا لارتفاع محتواها من الملح مما يتسبب في مشاكل صحية مثل ارتفاع ضغط الدم والإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وفي حالة تناول هذه الأسماك بالفعل، شدد حسام عبد الغفار على اختيار مصدر موثوق منه وتجنب اللحوم المحترقة والتي يظهر عليها علامات العفن.

وعند ظهور أعراض مثل صعوبة التنفس وصعوبة البلع والزغللة وجفاف الحلق وغيرها، ينصح بالتوجه الفوري لإحدى المستشفيات خلال فترة تتراوح ما بين 8 إلى 12 ساعة من تناول هذه الأطعمة.