عبر بطاقة "نسك".. "الحج والعمرة السعودية" تتيح لضيوف الرحمن تقييم الخدمات

أ ش أ:

أتاحت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية عبر بطاقة "نسك" الذكية للحجاج النظاميين هذا العام، تقييم الخدمات المقدمة لهم من قبل شركات وحملات الحج، ومن الفنادق والخدمات ذات الصلة، إضافة إلى رفع الشكاوى والملاحظات، وذلك ضمن العديد من الخدمات التي تتضمنها البطاقة بنسختيها المطبوعة والرقمية.

وذكرت الوزارة - في منشور على موقعي التواصل الاجتماعي "إكس" و"فيسبوك" - أن بطاقة "نسك" التي تم إطلاقها خلال زيارة وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، تحتوي على ميزات عديدة لخدمة الحجاج، إذ تسهل تنقلاتهم بسلاسة، وتمكنهم من تلقي التنبيهات المهمة، والتعرف على جداول التفويج.

وأوضحت الوزارة أن الخطوة الأولى للرحلة الإيمانية الميسرة تبدأ باستخراج تأشيرة الحج، التزاما من الحاج بالأنظمة وضمانا لحصوله على كافة الخدمات والتيسيرات.

وأطلقت الوزارة هذا العام بطاقات ذكية تساعد على تسهيل خدمة الحجاج، إذ تتضمن عددا من الخدمات، بالتعاون مع الجهات المعنية، لتسهيل أداء مناسك الحج، كما تتيح للحاج الاستفادة من الخدمات الصحية وتعريف هوية الحاج لدى الجهات المنظمة، والتحقق من بياناته ومن ثم خدمته على أحسن وجه.