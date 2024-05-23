الحج 2024.. قرار عاجل بشأن دخول مكة المكرمة

كتب- محمد أبو بكر:

أصدرت وزارة الداخلية السعودية، قرارًا بشأن دخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها خلال الحج 2024.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية، في منشور لها عبر موقع "إكس"، عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لمن يحمل تأشيرة زيارة بأنواعها كافة اعتبارًا من 15 - 11 - 1445 هـ، الموافق اليوم الخميس 23 مايو 2024، حتى 15 - 12 - 1445 هـ، الموافق 21 يونيو 2024.

وأشارت وزارة الداخلية السعودية، إلى أنه لا حج بدون تصريح، مؤكدة أنه من يخالف ضوابط الحج 2024، فإنه يعرض نفسه لغرامة بقيمة (10,000) ريال.

وكان أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، قال، إن أولى أولى رحلات الحج 2024 البري تنطلق يوم 23 ذو القعدة، وأولى رحلات الحج 2024 طيران يوم 25 ذو القعدة.

وأكد "وحيد"، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، أنه سيتم الدفع بلجان مشتركة من وزارة وغرفة السياحة بالمنافذ البرية؛ لتسهيل سفر ووصول حجاج البري إلى الأراضي المقدسة.

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