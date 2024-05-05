"الناس مفتشتش عن ضمائرنا".. يوسف زيدان يرد على اتهامه بالتقليل من "طه حسين"

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور يوسف زيدان، الروائي والمفكر، أن حديثه عن طه حسين بجملة "أنا أهم من طه حسين"، كان دعابة ومزحة، مشيرًا إلى أن طه حسين هو أستاذ الأجيال وعميدهم.

وقال "زيدان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد ،اليوم الأحد، إن مزحة "أنا أهم من طه حسين" بيني وبين المفكر فراس سواح انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي دعا لحدوث بلبلة بين النشطاء والمثقفين والمفكرين.

وتابع: حينما شاهدت انتشار الفيديو سررت من "حمقة" المصريين على عميدهم في الأدب الراحل طه حسين، معلقًا: اليوم سننشر الفيديو الكامل للجلسة التي كانت تستهدف إطلاق مؤسسة ثقافية تستهدف تكريس الأدب والفن، وما حدث من كلام عن طه حسين وطريقة في الأدب.

وأضاف يوسف زيدان قائلا: أكدت خلال الجلسة على أن طه حسين كان يطبع 1000 نسخة وتباع على فترات طويلة، عكس الوقت الحالي يتم بيع نسخ مجلدات طه حسين على مراحل قصيرة الأجل وبكثرة.

واختتم: "الناس مفتشتش عن ضمائرنا حول جملة "أنا أهم من طه حسين"، وهذا "تلكيك" من البعض، وأطالب كل من يهاجمنا بمشاهدة الجلسة بعد نشرها كاملة على الإنترنت، والتي تصل لـ3 ساعات.