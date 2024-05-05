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BBC

القوات البحرية المصرية تشارك في التدريب المشترك (الموج الأحمر- 7) بالسعودية

04:36 م الأحد 05 مايو 2024

​القوات البحرية المصرية ارشيفية

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كتب- محمد سامي:

قال بيان صادر عن القوات المسلحة، إنه في إطار خطة التدريبات المشتركة بين القوات المسلحة ونظائرها من الدول الصديقة والشقيقة، تشارك عناصر من القوات البحرية المصرية فى التدريب البحري المشترك (الموج الأحمر- 7) والذي تجرى فعالياته بالمملكة العربية السعودية ويستمر لعدة أيام بنطاق البحر الأحمر بمشاركة عدد من الدول.

ومن المقرر أن يشهد التدريب عددا من الأنشطة والفعاليات التى توفر بيئة ثرية لنقل وتبادل الخبرات بين كافة العناصر المشاركة وتنمية قدرتها على التخطيط وإدارة أعمال القتال البحري ومجابهة التحديات المشتركة بما يحقق أقصى استفادة ممكنة من التدريب.

القوات البحرية المصرية تدريب الموج الأحمر- 7 القوات المسلحة
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