"المصيلحي" يكشف عن مقترح السعر الجديد للسكر ببطاقات التموين

كتبت- داليا الظنيني:

اقترح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين التموين والتجارة الداخلية، رفع سعر سكر التموين إلى 18 جنيها، بدلا من 12.60 جنيها، بالإضافة إلى رفع سعر السكر الحر.

وأوضح وزير التموين، خلال حواره في برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "أون"، أنه حتى الآن لم يتم الموافقة على المقترح.

وأكد أنه لا زيادة أو رفع في سعر الزيت في البطاقة التموينية، والمكرونة والأرز، قائلا: "الدعم السلعي مش هيتغير ولغاية النهاردة ندعم بطاقة التموين بـ50 جنيها لكل مواطن، اقترحت تحريك كيلو السكر في بطاقة التموين إلى 18 جنيها بدلا من 12.60 لأن الحر يباع بـ36 جنيه، ولكن الزيت والمكرونة والأرز زي ما هما".

وكشف الوزير، أنه جرى تخصيص 125 مليار جنيه لدعم الخبز في موازنة العام الجديد، حيث إننا نستهلك 8.5 مليون طن قمح لإنتاج 100 مليار رغيف مدعم وتصل قيمة الوفر بعد تحريك سعر الخبز 13.7 مليار جنيه.

وأعلن تطبيق طرح رغيف خبز مُدعم بـ 1.25 جنيه، لـ 9 ملايين مواطن، مؤكدا أنه لا يتم إصدار بطاقات تموينية جديدة للخبز المدعم والسلع إلا لبعض الفئات.

ولفت إلى إلى أن المستفيدين من الخبز في 2017 كانوا 91 مليون مواطنا وتم تنقية البطاقات من عدم المستحقين.