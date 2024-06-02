بمرتبات تصل 4000 درهم.. أخر موعد للتقديم على فرص عمل للمصرين بالإمارات

مصراوي

كشفت وزارة العمل، عن أخر موعد للتقديم على فرص العمل للمصرين في دولة الإمارات العربية.

ووفقا للوزارة، فإن أخر موعد للتقديم يوم الخميس 6 يونيو 2024، في التخصصين التاليين: 3 مشرفين عمال، و70 حداد مسلح.

وبحسب الوزارة فإن فرص العمل بمرتبات تبدأ من 1500 إلى 1700 درهم إماراتي لمهنة حداد مسلح، و3500 إلى 4000 درهم لمهنة مشرف العمال حسب الخبرة.

وأكدت الوزارة، أن مدة العمل 8 ساعات يوميا، وساعات إضافية طبقا للإنتاجية، مع توفير مبيت مكيف للعمال، ومواصلات خاصة بالشركة من وإلى أماكن العمل، وتأمين طبى، ومدة العقد سنتين.

وبحسب الوزارة، فإن الأوراق المطلوبة هي: صورة من جواز سفر سارية، وصور من المؤهل الدراسي، وشهادات الخبرة.

ودعت الوزارة الشباب الراغبين في العمل بهذه المهن التسجيل للحصول على تلك الفرص من خلال موقع الوزارة الرسمي، والدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

ويشترط أن يكون سن المتقدمين للعمل على مهنة حداد مسلح من 25 إلى 40 سنة، وسن مشرف العمال من 40 إلى 50 سنة، إذ أنه سيتم إجراء اختبار لتحديد مستوى المهارة على الحرف المطلوبة بديوان عام الوزارة.

وقالت الوزارة، إن التقديم على فرص عمل الإمارات مجاني، وبدون أي رسوم أو وسطاء، كما سيتم التواصل مع المتقدمين هاتفيا من خلال الإدارة المختصة، وتحديد ميعاد لتسليم كافة الأوراق المطلوبة إلى الإدارة العامة للتشغيل الكائنة بمقر الوزارة القديم في "3 شارع يوسف عباس -مدينة نصر -القاهرة".