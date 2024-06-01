الكلية الفنية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع شركة العاصمة الإدارية

كتب- محمد سامي:

وقع اللواء دكتور معتز إبراهيم أبو النور، مدير الكلية الفنية العسكرية، بروتوكول تعاون مع المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.

يهدف البروتوكول إلى قيام مكتب الاستشارات الهندسية بالكلية الفنية العسكرية بتقديم الخدمات الاستشارية الهندسية في المشروعات المختلفة التي تنفذها الشركة.

وحضر مراسم توقيع البروتوكول عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية ومسئولي شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.

ويأتي ذلك في إطار تعزيز آفاق التعاون المشترك بين القوات المسلحة ومختلف المؤسسات والجهات المعنية بالدولة لتبادل الخبرات وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات والقدرات العلمية والهندسية المتاحة لدعم جهود التنمية الشاملة في مختلف القطاعات.