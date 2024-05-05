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13 صورة.. حقيقة تحصيل 50 جنيهًا مقابل الانتظار على رصيف السكة الحديد.. أول تعليق رسمي

02:56 م الأحد 05 مايو 2024
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تطبيق مصراوي

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كتب- محمد نصار:

كشف مصدر مطلع بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، حقيقة ما تردد بشأن إلغاء تذكرة الرصيف والبالغ سعرها 3 جنيهات وتطبيق تذكرة جديدة بقيمة 50 جنيهًا.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة إلى "مصراوي"، اليوم الأحد، إن ما تردد بشأن هذا الأمر غير صحيح.

وأضاف المصدر، أن قيمة تذكرة الرصيف ثابتة كما هي بدون أي زيادة وقيمتها 3 جنيهات فقط وليس 50 جنيهًا كما يروج البعض.

وشدد المصدر: عشان تدخل الرصيف بتدفع 3 جنيه تذكرة رصيف، ولكن اللي دخل من غير تذكرة بيدفع غرامة 50 جنيهًا ودي مش تذكرة، دي غرامة دخول الرصيف بدون قطع تذكرة.

السكة الحديد تحصيل 50 جنيه الانتظار على رصيف إلغاء تذكرة الرصيف
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