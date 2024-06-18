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ماذا تفعل لتجنب الإصابة بالإمساك خلال عيد الأضحى؟

11:34 م الثلاثاء 18 يونيو 2024

وزارة الصحة والسكان

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كتب- عمرو صالح:

وجهت وزارة الصحة والسكان، عددًا من النصائح الواجب اتباعها لتجنب الشعور بالإمساك خلال أيام الأعياد والراحة، تزامنا مع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

وقالت الوزارة في منشور توعوي اليوم الثلاثاء، إن تلك النصائح تشمل:

1-تناول ثمرة خضار أو سلطة خضراء مع كل وجبة

2-شرب ما بين 3:2 لتر ماء يوميا.

3-شرب النعناع المغلي لتحسين حركة الأمعاء وتقليل الانتفاخ.

4-المشي ما بين 30:20 دقيقة يوميا

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وزارة الصحة والسكان عيد الأضحى الشعور بالإمساك
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