أشرف على ذبح الأضاحي.. وفاة مدير الطب البيطري بالمرج أثناء تأدية عمله

كتب-عمرو صالح:

توفي اليوم الثلاثاء الدكتور ياسر طنطاوي مدير وحدة الطب البيطري بمنطقة المرج أثناء تأدية عمله داخل الإدارة البيطرية عن عمر ناهز 52 عاما.

وجرى تشييع الجنازة بعد صلاة العشاء من مسقط رأسه بمدينة السلام بمحافظة القاهرة.

وقال الدكتور صبري زينهم مدير عام وحدة الطب البيطري بمحافظة القاهرة، إن "طنطاوي" توفي أثناء تأدية عمله داخل الوحدة البيطرية بالمرج حيث كان يشرف على ذبح أضاحي عيد الأضحى المبارك 2024 بمجازر الممتاز والسلام التابعين للوحدة.

وأضاف زينهم في تصريحات لمصراوي: "الفقيد كان طبيبا بيطريا مميزًا، ومنذ توليه مدير إدارة الطب البيطري بالمرج شهدت الوحدة نشاطا غير مسبوق في فترة توليه"، لافتا إلى أنه لا يعاني من أي أمراض وجاءت وفاته نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية.