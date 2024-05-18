وزير الزراعة يبحث موقف المشروعات الجاري تنفيذها بالوادي الجديد

كتب- عمرو صالح:

استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم السبت، اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، لبحث ملفات المشروعات الزراعية بين الوزارة والمحافظة.

وبحسب بيان الوزارة، ناقش الاجتماع جهود دراسات حصر وتصنيف التربة لمساحة 670 ألف فدان بنطاق مركز باريس بمحافظة الوادي الجديد التي تولتها وزارة الزراعة من خلال الجهات التابعة لها وهي الهيئة العامة لمشروعات التعمير ومركز بحوث الصحراء ومعهد الأراضي والمياه والبيئة وجهاز تحسين الأراضي بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في كليات الزراعة والهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء.

وأكد "القصير"، أن كل هيئات الوزارة ومعاهدها البحثية على أتم الاستعداد لتقديم كل الخدمات لمحافظة الوادي الجديد التي تتمتع بمقومات زراعية كثيرة ومتنوعة.

ومن ناحيته، أشاد "الزملوط"، بالتعاون المثمر والبناء بين الوزارة والمحافظة من أجل تقديم الخدمات الزراعية للمواطنين في الوادي وتعزيز الاستثمار الزراعي في المحافظة.

يأتي ذلك في إطار متابعة الملفات المشتركة والموقف التنفيذي للمشروعات الزراعية الجاري تنفيذها في محافظة الوادي الجديد.

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