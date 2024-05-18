لن نراه في مصر.. البحوث الفلكية: كسوف حلقي للشمس في هذا التوقيت

كتب- محمد عمارة:

صرح الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بأنه وفقًا للحسابات الفلكية التي يجريها معمل أبحاث الشمس برئاسة الدكتور ياسر عبد الفتاح عبد الهادي، فإن العالم سيشهد كسوفًا شمسيًا حلقيًا يوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024 تتفق ذروته مع اللحظة التي تسبق ميلاد هلال شهر ربيع الآخر لعام 1446هـ.

وقال "رابح"، في بيان صادر عن المعهد اليوم السبت، إن هذا الكسوف سيكون مرئيًا في جنوب المحيط الهادي وتشيلي والأرجنتين وجنوب المحيط الأطلسي، بينما يكون جزئيًا في بعض أجزاء أمريكا الجنوبية والقارة القطبية الجنوبية، في حين لن يُرى في مصر ولا في المنطقة العربية.

وفيما يلي بيان بأوقات المراحل المهمة في هذا الكسوف:

- بداية الكسوف الجزئي: (التوقيت العالمي - 2 أكتوبر 2024م الساعة 03:42:59 مساءً / توقيت القاهرة - 2 أكتوبر 2024م الساعة 06:42:59 مساءً).

- بداية الكسوف الكلي: (التوقيت العالمي - 2 أكتوبر 2024م الساعة 04:50:38 مساءً / توقيت القاهرة - 2 أكتوبر 2024م الساعة 07:50:38 مساءً).

- ذروة الكسوف الكلي: (التوقيت العالمي - 2 أكتوبر 2024م الساعة 06:45:04 مساءً / توقيت القاهرة - 2 أكتوبر 2024م الساعة 09:45:04 مساءً).

- نهاية الكسوف الكلي: (التوقيت العالمي - 2 أكتوبر 2024م الساعة 08:35:15 مساءً / توقيت القاهرة - 2 أكتوبر 2024م الساعة 11:35:15 مساءً).

- نهاية الكسوف الجزئي: (التوقيت العالمي - 2 أكتوبر 2024م الساعة 09:47:00 مساءً / توقيت القاهرة - 3 أكتوبر 2024م الساعة 00:47:00 صباحا).