هدم 2297 مبنى في 14 يومًا.. التنمية المحلية تكشف الأسباب والتفاصيل

كتب- محمد نصار:



أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن إجمالي عدد المباني التي تم إزالتها على أملاك الدولة بعد مرور أسبوعين من المرحلة الثالثة من الموجة الـ22 بلغ 2297 مبنى على مساحة 707 آلاف متر مربع في جميع المحافظات.

وأكد "آمنة"، في بيان الأحد، أن الأجهزة التنفيذية في المحافظات أزالت 890 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية أملاك دولة على مساحة 2316 فدانًا، بالإضافة إلى إزالة 100 حالة استزراع سمكي بمساحة 500 فدان بمحافظة بورسعيد.

وشدد على استمرار تكثيف عمليات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خلال المرحلة الثالثة من الموجة 22 لإزالة التعديات خاصة خلال أيام العطلات والإجازات الرسمية للدولة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأشار إلى أن هناك تنسيقًا بين المحافظات والأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من الموجة الحالية بكل حسم وعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من أشكال التعديات.

وأوضح تقرير تم عرضه على وزير التنمية المحلية، أن أكثر المحافظات التي في إزالة حالات البناء المخالفة هي:

- محافظة الشرقية: تم استرداد 48.5 ألف متر مربع بعد إزالة 376 حالة بناء مخالف.

- محافظة قنا: نجحت في استرداد 42 ألف متر مربع بعد إزالة 131 حالة بناء مخالف.

- محافظة الجيزة: نجحت في استرداد 39.2 ألف متر مربع بعد إزالة 77 حالة.

- محافظة أسوان: نجحت في استرداد 36.4 ألف متر مربع بعد إزالة 116 حالة بناء مخالف.

- أكثر المحافظات نجاحًا في استرداد الأراضي الزراعية هي الوادي الجديد حيث نجحت جهود الأجهزة التنفيذية في استرداد 1737 فدانًا بإجمالي 14 حالة تعدٍ، تليها محافظة الشرقية والتي استردت 183 فدانًا بإجمالي 119 حالة تعدٍ.

وشدد وزير التنمية المحلية، على أن الدولة بكل أجهزتها المعنية تتصدى بكل حزم لحالات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإيقاف البناء المخالف وفرض هيبة القانون والمتابعة المستمرة لعمليات الإزالة ووقف استنزاف الرقعة الزراعية والحفاظ عليها، مؤكدًا أن متابعة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المستمرة لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، تعطي قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بالمحافظات لتطبيق القانون بكل حزم.

وأضاف اللواء هشام آمنة، أن الوزارة تتابع تنفيذ الجدول الزمني الذي أعدته كل محافظة لإزالة التعديات بالتنسيق مع جهات الولاية على الأراضي والأجهزة المعنية مع المتابعة المستمرة للأجهزة التنفيذية لمنع التعدي على الأراضي المستردة مرة أخرى، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات بالوزارة تتابع يوميًا بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات موقف التنفيذ لقرارات الإزالة التي تستهدفها الموجة الـ 22 وتقوم بتذليل أي صعاب أو معوقات تعترض عمليات التنفيذ، حتى يتسنى تقديم تقارير بصورة دورية لرئيس الوزراء حول النتائج التي يتم تحقيقها في هذا الشأن.