5 مراحل إحداها لن نراها في القاهرة.. تفاصيل وموعد خسوف القمر القادم

كتب- محمد عمارة:

صرح الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بأن العالم سيشهد خسوفًا قمريًا يوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024 يظهر في بعض مناطق العالم مثل الأمريكتين وأجزاء من القارة القطبية الجنوبية وغرب المحيط الهندي والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا والمحيط الأطلسي وشرق بولينيزيا.

وقال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في بيان السبت، إن ذلك يتفق وسط هذا الخسوف مع اكتمال بدر شهر ربيع الأول من عام 1446هـ.

وأضاف، أن هذا الخسوف سيُرى في مصر حيث سيقوم ظل الأرض بحجب نسبة 3,5% من مساحة قرص القمر (ما يقابل 0,085 من طول قطره) عند بلوغه نقطة الذروة.

وستكون مدته الكلية منذ بداية دخول القمر منطقة شبه ظل الأرض إلى خروجه منها من الجهة المقابلة 4 ساعات و6 دقائق، بينما ستكون مدة فترة الخسوف الجزئي فقط منذ بدابة دخول الفمر منطقة ظل الأرض إلى خروجه منها من الجهة المقابلة ساعة و3 دقائق.

ويلاحظ أن القمر سيغرب في تمام الساعة 6:47:25 صباحًا، أي بعد انتهاء كل مراحل الخسوف الجزئي بينما يبقى في المرحلة الأخيرة للخسوف شبه الظلي (التي لا تحسها العين المجردة) حتى يغرب خلالها.

وفيما يلي بيان بأوقات المراحل المهمة في هذا الخسوف:



- بداية الخسوف شبه الظلي: (التوقيت العالمي 00:41:07 صباحا / توقيت القاهرة 03:41:07 صباحا / يرى في القاهرة).

- بداية الخسوف الجزئي: (التوقيت العالمي 02:12:58 صباحا / توقيت القاهرة 05:12:58 صباحا / يرى في القاهرة).

- ذروة الخسوف الجزئي: (التوقيت العالمي 02:44:18 صباحا / توقيت القاهرة 05:44:18 صباحا / يرى في مصر).

- نهاية الخسوف الجزئي: (التوقيت العالمي 03:15:38 صباحا / توقيت القاهرة 06:15:38 صباحا / يرى في القاهرة).

- نهاية الخسوف شبه الظلي: (التوقيت العالمي 04:47:27 صباحا / توقيت القاهرة 07:47:27 صباحا / لا يرى في القاهرة).