مصدر: لا توجد اتصالات مع إسرائيل بشأن ادعاءات وجود أنفاق على حدود القطاع مع مصر

كتب- محمد أبو بكر:

قال مصدر مصري رفيع المستوى، إنه لا توجد أية اتصالات مع الجانب الإسرائيلي بشأن الادعاءات بوجود أنفاق على حدود القطاع مع مصر.

وأضاف المصدر، أن إسرائيل توظف هذه الادعاءات لتبرر مواصلة عملية رفح وإطالة أمد الحرب لأغراض سياسية.

وأشار، إلى أن، إطالة أمد الحرب هدف إسرائيلي للتهرب من أزماتها الداخلية

جاء ذلك بحسب نبأ عاجل، أذاعته قناة القاهرة الإخبارية.

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