برلماني: تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إهانة للمجتمع الدولي

كتب- نشأت علي:

اعتبر النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، تصريحات "ايتمار بن غفير"، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، التي أعلن فيها أنه يجب على إسرائيل السيطرة على المسجد الأقصى، إلى جانب دخول رفح الفلسطينية حتى النهاية من أجل القضاء على حماس، بمثابة إهانة كبيرة للمجتمع الدولي.

وتساءل "شمس الدين"، قائلًا: كيف يقف المجتمع الدولي صامتًا أمام قيام وزير بحكومة الاحتلال الإسرائيلي باقتحام المسجد الأقصى وإصدار مثل هذه التصريحات الخطيرة؟، مطالبًا المجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته بسرعة التدخل لمنع ما تقوم به حكومة الاحتلال الإسرائيلي من أعمال إجرامية ومجازر بشرية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة وداخل مدينة رفح الفلسطينية.

وقال النائب السيد شمس الدين: يجب على المجتمع الدولي بصفة عامة والولايات المتحدة الأمريكية بصفة خاصة الإسراع في تنفيذ رؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تتمثل في ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات لإجبار حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدًا أن تنفيذ رؤية مصر هو الطريق الوحيد لإقرار السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط.