بسعر 20 قرش للرغيف.. التموين تعلن استمرار عمل المخابز أيام عيد الأضحى

مصراوي

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرارا العمل في المخابز البلدية، أيام عيد الأضحى المبارك 2024.

وأضافت الوزارة، أن المخابز مستمرة في إنتاج الخبز البلدي المدعم لطرحه لأصحاب البطاقات التموينية بسعر 20 قرشا للرغيف.

ولفتت إلى أن هناك استثناء لبعض المخابز التي تريد الحصول على إجازة ويتم إخطار مديرية التموين التابع لها المخبز.

يذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد وجهت بشأن عمل المخابز بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك 2024.

وبحسب الوزارة، فإنه يتم منح المطاحن التموينية " قطاع عام ، قطاع خاص" إجازة لمدة 4 أيام متتالية أيام 15 و16 و17 و18 من شهر يونيو الجاري.

ووفقا للوزارة، فإنه على المطاحن التي لا ترغب في الحصول على هذه الإجازة إخطار مديرية التموين المختصة بذلك على أن تقوم المديرية بإخطار الشركة بها.