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10 صور جوية للبحر.. أحدث تصوير لمحطة الحاويات بميناء الدخيلة

02:35 م السبت 25 مايو 2024
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    محطة الحاويات بميناء الدخيلة (1)
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كتب- محمد نصار:

نشرت وزارة النقل، مجموعة من أحدث الصور الجوية لأعمال تنفيذ مشروع محطة الحاويات على رصيف 100 بميناء الدخيلة.

وقالت الوزارة، إن هذا المشروع يوفر ما يزيد على 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وبحسب بيانات النقل، يتم إنشاء رصيف بطول 1200 م من إجمالي طول رصيف 100 البالغ 168 م، وعمق 18 م، ومساحة تبلغ 840 ألف م2 تقريبًا، وطاقة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية مكافئة/ سنويًا، حيث ستسمح المحطة باستقبال سفن عملاقة بطول 400 متر.

وسيتم استخدام باقي مساحة رصيف 100 في تداول البضائع العامة وبضائع الرورو بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية لتداول الحاويات والبضائع.

وزارة النقل مشروع محطة الحاويات ميناء الدخيلة
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