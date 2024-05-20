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مجلس النواب يوافق نهائيا على الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة

03:01 م الإثنين 20 مايو 2024

مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة

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كتب - نشأت على:

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الاثنين، الموافقة بشكل نهائي على مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/ 2023.

ووافق المجلس، على مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2022/ 2023 (وعددها 59 مشروعًا).

ووافق مجلس النواب، على مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2022/ 2023.

ووافق مجلس النواب، على مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام- مصلحة الخبراء- مصلحة الطب الشرعي- مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) عن السنة المالية 2022/ 2023.

جدير بالذكر أن مجلس النواب، وافق على تقرير لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، عن حساب ختامي الموازنة، وإحالة التوصيات إلى الحكومة.

مجلس النواب الحساب الختامى للموازنة العامة الدكتور حنفي جبالي الموازنة العامة للدولة
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