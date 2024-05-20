الأسعار تبدأ بـ 20 جنيها.. 15 صورة ترصد افتتاح معرض الزهور بالمتحف الزراعي

كتب-عمرو صالح:

افتتحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، السبت، معرض زهور الربيع 2024 في دورته الـ ٩١ على أن تستمر فعالياته لمدة شهر كامل.

وذكرت الوزارة أن المعرض مقام بالمتحف الزراعي بمنطقة الدقي خلال العام الحالي 2024 وسعر تذكرة الدخول 10 جنيهات إضافة إلى أن أسعار الورود والزرع المعروضة تبدأ بـ 20 جنيه.

ويبدأ المتحف في استقبال زواره من الساعة 9 صباحا وحتى 9 مساء ويمكن لكافة الزوار التصوير داخل أروقة المعرض بهواتفهم دون أي رسوم للتصوير باستثناء الكاميرات التقليدية .

ويشارك في معرض هذا العام ما يزيد على ٢٠٠ عارض من شركات القطاع الخاص والحكومي، والمجتمع المدني، والتي تعمل في مجالات زهور الزينة و القطف ونباتات الظل، وتنسيق الحدائق والصبارات النادرة.

وتقدم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، كافة الدعم والتيسيرات اللازمة للعارضين وتوفير سبل الراحة لهم، فضلا عن التيسير على المواطنين من زائري المعرض، ومحبي الزهور، والمناظر الخلابة.

ويعد معرض زهور الربيع هو المعرض السنوي الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، والذي تقيمه وزارة الزراعة سنويا وعلى مدار 91 عاما، حيث يعد حدثا ثقافيا اقتصاديا متميزا يحرص على زيارته كل المصريين خاصة المهتمين بقطاع الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق، حيث يشارك فيه كل منتجى الزهور ونباتات الزينة وأصحاب المشاتل وشركات اللاند سكيب ونظم الري الحديث، وكذلك يضم مستلزمات الإنتاج الزراعي.

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