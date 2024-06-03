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BBC

حماية المستهلك: ممارسات بعض التجار سبب ارتفاع الأسعار ونعمل على مواجهتهم

01:33 ص الإثنين 03 يونيو 2024

إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك

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كتب- حسن مرسي:

قال إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، إن حقوق المستهلك تعني ضمانه سلعة ذات جودة جيدة، وأن يأخذ بها فاتورة معترف بها، تحتوي على اسم المورد والسجل التجاري والرقم الضريبي والعنوان، حتى يتم البحث عنه بعد ذلك.

وتابع السجيني خلال لقاءه مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، على فضائية "سي بي سي"، أن انخفاض الدولار يؤدي إلى رجوع الأسعار، بمعنى: "أن التسعير وصل في مرحلة سابقة لـ 70 والآن يتم تسعيره على 46، ونرى استجابة في هذا الأمر بشأن نزول الأسعار مرة أخرى".

وأوضح: أن استجابات نزول الأسعار تختلف من محافظة لأخرى، مشيرا إلى أن الاستجابة في انخفاض الأسعار في الدواجن والأسماك والبيض، ليس التي ننتظرها.

وأشار إلى أن انخفاض الأسعار تراوح من 15 لـ20 %، في الأسواق، والاستجابات في خفض الأسعار يختلف من سلعة لأخرى.

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Manal el Alem
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