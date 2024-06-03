بـ320 جنيهًا للكيلو.. الزارعة تطرح لحوم ضاني في الدقي يوميًا

مصراوي

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، طرح لحوم ضاني بسعر 320 جنيهًا للكيلو يوميًا في معرض "من خير مزارعنا لأهالينا" المقام بالمتحف الزراعي في الدقي.

ووفقا للوزارة، فإن عملية طرح لحوم الضاني تأتي على هامش معرض زهور الربيع، الذي يستمر حتى وقفة عيد الأضحي.

وبحسب الوزارة، فإن المعرض يشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين وإشادة واسعة بإقامته في هذا التوقيت، إذ أن المعرض مفتوح من 10 صباحًا حتى 10 مساءً.

وتتوافر كافة السلع الغذائية الأساسية في المعرض بالكميات التي يحتاجها المواطن، وبأسعار مخفضة نظرًا لعدم وجود حلقات تسويقية.

ويتم طرح السلع من المزارعين رأسًا إلى المواطنين دون وسطاء وبالتالي فإن الأسعار تكون مخفضة عن السلع المطروحة بالأسواق بنسبة كبيرة.