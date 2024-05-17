بعد افتتاحه رسميا.. نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

يقدم التليفزيون والإذاعة المصرية، غدا، بثا مباشرا لشعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها بالقاهرة.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح الأحد، مسجد السيدة زينب ( رضي الله عنها ) ضمن خطة الدولة المصرية لعمارة بيوت عز وجل مبنى ومعنى بصفة عامة واهتمامها بالقاهرة التاريخية ومساجد آل البيت بصفة خاصة، يرافقه سلطان طائفة البهرة مفضل سيف الدين.

ويلقي الشيخ أحمد محيسن إمام مسجد السيدة زينب رضي الله عنها بعنوان " تجاه المنافع المشتركة والأماكن والمرافق العامة".

وأكدت وزارة الأوقاف، على الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز، ولأن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.