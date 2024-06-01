"صناعة الشيوخ" تشيد بترويج الرئيس السيسي لجذب الاستثمارات الصينية لمصر

كتب- نشأت علي:

أشاد المهندس محمد المنزلاوي، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، بحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته إلى دولة الصين الصديقة، على الترويج لجذب المزيد من الاستثمارات الصينية إلى مصر.

وأكد المنزلاوي الأهمية الكبيرة للتعاون بين مصر والصين في مختلف المجالات بصفة عامة وفي مجالات جذب الاستثمارات والتعاون الصناعي والتجاري والتكنولوجي بين البلدين؛ لتوطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر.

وأشاد المنزلاوي، في بيان له اليوم السبت، بما تناوله الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه "زينج شوي شوان" رئيس الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية "سيسك"، وحرص السيسي على استعراض التطور الذي شهده قطاع البنية التحتية في مصر خلال الأعوام الأخيرة، بما وفر فرصاً كبيرة للمستثمرين الأجانب؛ لضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، معلناً اتفاقه التام مع تأكيد الرئيس السيسى حرص الحكومة على استفادة الشركات الصينية من هذا التطور من خلال تعزيز استثماراتها في مصر، بما يعود بالفائدة على البلدين ويضيف لرصيد العلاقات الثنائية بين مصر والصين، وتقدير مصر جهود "سيسك" في تنفيذ العديد من المشروعات في مصر وترحيبنا بدفع المزيد من المشروعات المشتركة.

واعتبر المنزلاوي إشادة رئيس "سيسك" بالتطور الهائل الذي شهده قطاعا الإنشاءات والبنية التحتية في مصر، واهتمام الدولة بالاستفادة من الخبرات الصينية في هذا المجال وحرص الشركة على استمرار التعاون وتوسيع دوائره إلى المزيد من المشروعات التي تحقق مصالح الجانبين بمثابة دليل قاطع على النجاحات الكبيرة التي حققتها مصر في قطاعَي الإنشاءات والبنية التحتية، مؤكداً أن هذه النجاحات جعلت من مصر واحدة من أهم الدول الواعدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وإفريقيا لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.