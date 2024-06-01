هل رفعت الحكومة سعر رغيف الخبز بأمر صندوق النقد؟ متحدث الحكومة يُجيب

كتب- عمرو صالح:

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل وأسباب رفع سعر رغيف الخبز من 5 قروش إلى 20 قرشًا.

وقال "الحمصاني"، في تصريحات تلفزيونية، إن هناك حاجة ماسة لإعادة ترشيد الدعم وضمان استدامته وتوصيله للمواطنين، مشيرًا إلى أن تحريك سعر الخبز يأتي ضمن خطط المحافظة على الدعم والمحافظة على استمرارية تقديمه للمواطنين.

وتابع متحدث مجلس الوزراء: الدولة تتحمل الجزء الأكبر من تكلفة رغيف الخبز البلدي وذلك بدعمه بجنيه وخمسة قروش.

وفيما يتعلق بتوصيات صندوق النقد برفع الدعم، قال الحمصاني، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي برنامج وطني مصري في الأساس وضعته الحكومة المصرية، موضحًا أن المؤسسات الدولية لا تملك حق إصدار التوصيات التي تعبر عن وجهة نظرها فقط.

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